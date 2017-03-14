Найважливіші новини Житомира, Поліського краю і України
Ніч гніву. Україною прокотилася хвиля протестів, захоплені ОДА
|Протесний мітинг за підтримку блокади Лугандонії відбудеться сьогодні в Житомирі.
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На вихідних українські язичники будуть закликати весну
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|З давніх-давен за місяць до Великодня наші предки закликали весну.
Який державний устрій є традиційним для України
|Ще у дохристиянські часи мандрівники відмічали, що анти і слов’яни не управляються однією людиною, а живуть у народовладді
Сімаргл, Сімург, Фенікс
|Для сьогоднішніх вчених Сімаргл залишається найтаємничішим персонажем давньої філософії.
Традиційне щоденне вшанування предків другою обідньою стравою
|До сьогодні збереглося поняття обідньої першої і другої страви, на поминальних обідах стоїть кутья, але сенс цього звичаю забутий (Н. Гальковскій. «Борьба христианства с остатками язычества в древней Руси», т II, C. 39). Другу обідню страву здавна називали кутьєю та ставили суто для навіїв (предків).
Вітаємо вас з Новим роком і днем народження Бандери!
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Шановні читачі!
Можливо ви помітили, що напередодні "року півника" якісь "галубиє пєтушкі" намагалися зламати наш сайт, і декілька днів не було доступу до "Дивосвіту Полісся".
Розенблат купив у Німеччині земельну ділянку вартістю 22 млн грн
|Народний депутат від Житомира Борислав Розенблат (фракція Блоку Петра Порошенка) у грудні купив земельну ділянку в Німеччині площею 352 кв.м.
Росіяни читали листи Барака Обами
|Про це, з посиланням на свої власні джерела у вашингтонській адміністрації, повідомила газета «Нью-Йорк таймс».
Проект Конституції закріпачення українців
|Україна на порозі Конституційного перевороту і повної узурпації влади олігархами та їх "сім'ями".
У Житомирі включили фонтани
|За кілька днів до першотравневих свят комунальники розкрили зимове укриття фонтану на Соборному майдані міста, і зараз він працює, хоч і не на повну потужність.
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Влада допомагає міжнародній мафії збагатитися за рахунок найбільшого скарбу України
Антимонопольний комітет змусив хлібзаводи Житомирщини зменшити оптові ціни аж на 7-40 копійок
Житомирянам розповіли про велосипеди та економію
Охрана получит круглую сумму за сохранность нефтепровода в Житомирской области