Найважливіші новини Житомира, Поліського краю і України

Ніч гніву. Україною прокотилася хвиля протестів, захоплені ОДА

postdateicon14.03.2017 10:47
Ніч гніву. Україною прокотилася хвиля протестів, захоплені ОДА Протесний мітинг за підтримку блокади Лугандонії відбудеться сьогодні в Житомирі.

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postcategoryiconкатегория: Суспільство

На вихідних українські язичники будуть закликати весну

postdateicon23.02.2017 12:52

жайворонки з тіста

 З давніх-давен за місяць до Великодня наші предки закликали весну.

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postcategoryiconкатегория: Культура

Який державний устрій є традиційним для України

postdateicon02.01.2017 01:44
Ще у дохристиянські часи мандрівники відмічали, що анти і слов’яни не управляються однією людиною, а живуть у народовладді
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postcategoryiconкатегория: Історія, етнографія

Сімаргл, Сімург, Фенікс

postdateicon02.01.2017 01:37
Сімаргл Для сьогоднішніх вчених Сімаргл залишається найтаємничішим персонажем давньої філософії.
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postcategoryiconкатегория: Історія, етнографія

Традиційне щоденне вшанування предків другою обідньою стравою

postdateicon02.01.2017 01:33
кутья До сьогодні збереглося поняття обідньої першої і другої страви, на поминальних обідах стоїть кутья, але сенс цього звичаю забутий (Н. Гальковскій. «Борьба христианства с остатками язычества в древней Руси», т II, C. 39). Другу обідню страву здавна називали кутьєю та ставили суто для навіїв (предків).

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postcategoryiconкатегория: Історія, етнографія

Вітаємо вас з Новим роком і днем народження Бандери!

postdateicon01.01.2017 19:46
Житомир

Шановні читачі!

Можливо ви помітили, що напередодні "року півника" якісь "галубиє пєтушкі" намагалися зламати наш сайт, і декілька днів не було доступу до "Дивосвіту Полісся".
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postcategoryiconкатегория: Новини Житомирщини

Розенблат купив у Німеччині земельну ділянку вартістю 22 млн грн

postdateicon29.12.2016 17:54
Розенблат Народний депутат від Житомира Борислав Розенблат (фракція Блоку Петра Порошенка) у грудні купив земельну ділянку в Німеччині площею 352 кв.м.
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postcategoryiconкатегория: Новини Житомирщини

Росіяни читали листи Барака Обами

postdateicon01.05.2015 22:53
пошта Про це, з посиланням на свої власні джерела у вашингтонській адміністрації, повідомила газета «Нью-Йорк таймс».
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postcategoryiconкатегория: За кордоном

Проект Конституції закріпачення українців

postdateicon01.05.2015 11:52
Україна на порозі Конституційного перевороту і повної узурпації влади олігархами та їх "сім'ями".

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postcategoryiconкатегория: Суспільство, політика

У Житомирі включили фонтани

postdateicon30.04.2015 13:52
фонтан За кілька днів до першотравневих свят комунальники розкрили зимове укриття фонтану на Соборному майдані міста, і зараз він працює, хоч і не на повну потужність.

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postcategoryiconкатегория: Новини Житомирщини

Влада допомагає міжнародній мафії збагатитися за рахунок найбільшого скарбу України

postdateicon26.04.2015 13:41
В Україні створені ідеальні умови для скупки земель за безцінь Чималу роль у цьому процесі відіграє економічний курс, по всій видимості, не випадково обраний владою, пише в статті для ZN.UA економічний оглядач Юлія Самаєва.

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postcategoryiconкатегория: Суспільство, політика

Антимонопольний комітет змусив хлібзаводи Житомирщини зменшити оптові ціни аж на 7-40 копійок

postdateicon23.04.2015 15:35
хліб 7- 42 копійок у наш час, коли ціни на хліб виросли вдвічі, виглядає як знущання.
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postcategoryiconкатегория: Новини Житомирщини

Житомирянам розповіли про велосипеди та економію

postdateicon21.04.2015 23:40
Житомирянам розповіли про велосипеди та економію Аж дві громадські організації одночасно завітали 21 квітня до Житомира. І хоча цілі їх зовсім різні — візит нанесено одночасно та разом. Об'єднала їх ідея економії, така актуальна для України сьогодні.

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postcategoryiconкатегория: Новини Житомирщини

Охрана получит круглую сумму за сохранность нефтепровода в Житомирской области

postdateicon21.04.2015 16:32
охранная структура фото Недавно стало известно, что Государственная служба охраны в Житомирской области в течении года будет получать очень приличную зарплату. Государственными органами будет вестись усиленная охрана части магистрального нефтепровода «Мозырь-Броды»
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postcategoryiconкатегория: Новини Житомирщини
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